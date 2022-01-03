台北市長柯文哲元旦到總統府前參加升旗，卻孤單站在廣場，宛如一人在閱兵，且此事發生時間接近將在9日進行投票的無黨籍立委林昶佐罷免案，外界紛紛猜測是否也會對罷免投票產生影響。前台北市議員童仲彥分析罷免案的情況後指出，這次事件可能會刺激中正萬華地區的柯粉和民眾黨支持者出來投罷免票。

童仲彥3日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲升旗事件在網路上的討論非常熱烈，可能會對「罷昶」產生影響，現在甚至還有1450在帶風向。柯文哲是現任台北市長，在那邊等40分鐘，「我很多朋友把這定義為塔綠班的凌辱，極可能變成罷免關鍵」。

童仲彥指出，目前除了台北市議員鍾小平之外，應曉薇也要請孫文學校總校長張亞中過來，但他們都是個人行為，且各自有矛盾，不希望鍾小平聲勢上漲並出來補選立委，「想太多了」，現在就是要先把林昶佐換下來。國民黨全國黨代表林冠勳說天時、地利盼人和，這個人和不是柯文哲，「他自己很清楚，國民黨的議員各自有盤算」。

童仲彥呼籲，大家要團結在公民團體帶領下，站在一起，在選前之夜催票。他分析，中正萬華是藍大於綠，若國民黨勇敢一點打藍綠對決，也是有勝算，但地方上感受到的卻是，國民黨在公投失敗後怕得要命；反觀林昶佐這次策略很成功，也動員民進黨議員幫忙催票，但運氣不好遇到柯文哲這件事。

童仲彥認為，柯粉和民眾黨支持者，柯文哲要他們投誰，票不一定轉移，但他們會看著柯文哲走，看到柯文哲被凌辱，柯粉、民眾黨支持者本來就對林昶左在環南市場的表現不滿，會更刺激他們出來投票。現在罷免看到希望，但最關鍵還是國民黨的分裂，不要被人家看笑話，不要再分裂了。