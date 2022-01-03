2021年A股資金成交破兆元（人民幣，下同）成為常態，透過《證券時報》旗下數據寶數據分析「A股資金畫像」，包含淨買入額、交易特徵、地域分佈等角度，顯示2021年北上資金總成交額超過25兆、淨買入4321億元是2020年的2倍，雙雙創歷史新高。

從活躍度（北上資金成交額／A股總成交額）來看，北上資金成交額占比穩定提升，過去2年均超過10％，2021年接近11％，創互聯互通機制以來新高。

觀察北上資金流向，投資偏好穩中有變，行業買賣金額分化，電氣設備、機械設備等行業連續2年獲百億級淨買入，電氣設備2021年淨買入金額更是超過千億元。而大金融板塊的銀行、非銀金融業也連續2年淨買入金額超過200億元，食品飲料則連續2年淨賣出超過百億。

至於大陸哪些地區最愛炒股？據交易所揭露股票交易額數據，北上廣深四座一線城市貢獻全大陸3成以上成交額。而廣東、上海、浙江連續10年股票交易額蟬聯全大陸前3。

統計到2021年11月底的廣東交易額超過86兆元、居歷史第二，年成長13兆元。其中廣州貢獻近1成，深圳貢獻超過3成，深圳2021年交易額逼近30萬億元，創歷史新高。