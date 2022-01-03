新北市1名男子去年4月深夜在路邊卡拉OK店外頭發現爛醉女子小芳（化名），竟將小芳帶到摩鐵施暴性侵，過程還不斷毆打小芳臉部與身體，甚至拖到浴室沖水；小芳當下傷痕累累，最後趁男子不注意從摩鐵2樓跳下，裸體到附近店家求助；法院1審判6年4月，2審改判4年6月，最高法院今（3）駁回上訴定讞。

判決書指出，現年50歲的男子去年4月19日清晨4點多經過新北市蘆洲區三民路某卡拉OK店的騎樓下，發現小芳爛醉倒在路邊竟心生歹念，他先假意攙扶小芳稱欲幫忙送回家，在計程車上見小芳仍昏睡不醒，竟向司機改口到摩鐵並性侵得逞，過程中小芳遭壓制驚醒，他還不斷毆打其臉部和身體。

男子性侵得逞後還不讓小芳離開，甚至將小芳衣物再次趴光，並拖到浴室沖水，還用蓮蓬頭毆打臉部；小芳最後不堪遭虐，趁著男子不注意時，一絲不掛衝出房間，並在走廊上大吼求救，最後見無人搭救，只好從2樓窗戶跳下，並向旅館旁的豆漿店求救，事後她提出驗傷單報警提告。

法院一審時，男子向法官供稱要扶養2個孩子，請求輕判，但法官認為他為了一逞性慾對小芳施暴，惡行重大判有期徒刑6年4月，另依傷害罪判刑2月、得易科罰金；案經上訴，高等法院改刑4年6月，傷害罪則駁回上訴，先行定讞，案件經第三審，最高法院今（3日）駁回上訴定讞。