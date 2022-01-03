益安生醫（6499）孕育小金雞，3日宣布成立子公司益興生醫，並由益興收購美國加州特殊醫療球囊設計公司MediBalloon Inc.全數股權，搶攻全球醫療球囊CDMO（委託開發及代工）4200億商機！

益興專注於高階醫療球囊製造，除擴充美國MediBalloon產線、延攬高階製造人才、進行技術升級外，亦同步打造台灣量產基地，為全球客戶提供從打樣至量產的一站式服務。

醫療球囊廣泛應用於心腦血管及周邊血管等微創介入手術，用以擴張阻塞血管、或封堵血管以置放支架。2021年全球球囊導管市場規模高達新台幣3500億，因應全球人口高齡化，加上周邊血管治療及神經介入手術蓬勃發展，預計2025年將快速成長至新台幣4200億。

益安董事長張有德表示，這是益安繼先前收購達亞的成功經驗後，再度啟動下一波高階醫療器材CDMO整合計畫，預期與MediBalloon的合作，將可共同創建全球最優質的醫療球囊製造事業，並將先進技術引進台灣，對接國際需求並建構競爭優勢，進一步推動台灣醫療產業升級，使台灣成為與國際醫療大廠合作的關鍵伙伴。

MediBalloon創辦人暨技術長Anant Hedge表示，與益安結盟後將擴大經營，並在美國、台灣兩地建置新廠，配備最先進的設備及多條完整產線，以滿足全球醫療器材大廠對於醫療球囊的強勁需求。

美國MediBalloon團隊於醫療器材關鍵零組件：醫療球囊設計及製造已深耕25年，開發的醫療球囊橫跨心血管、腦部血管、周邊血管、及泌尿科等應用，擅長廣泛運用各式特殊材料進行醫療球囊設計，為終端臨床所需功能打造最合適的創新產品，其專業核心技術涵蓋設計、開發、組裝流程、塗層至量產製造。現有客戶涵蓋國際知名醫療器材大廠，皆由前期設計開發即進行合作，隨產品研發進度由設計驗證及臨床試驗、逐步進入量產階段，客戶黏著度極高。