今(3)日下午17點46分台灣東部海域發生規模6.0的強震，雙北及宜蘭震度都達到4級，不過卻沒有收到國家級警報，引起民眾質疑，難道全台都是邊緣人？氣象局長鄭明典在臉書PO出一張圖解釋關鍵原因。

上下跳左右搖！6.0強震全台有感 地震中心說明｜2022.01.03

地震發生後，鄭明典在臉書PO出一張地震測報圖指出，只有紅色系是4級震度範圍，不過從圖中可見，根據氣象局推估，當時包括中部以北及宜蘭、花蓮的震度大都在黃色範圍，也就是推估震度只有3級，而較遠的台北預估震度甚至不會超過3級，因第一時間預估的數值未達發布標準，因此就沒有對民眾發布國家級警報。

鄭明典PO出一張地震測報圖表示，只有紅色系是4級震度範圍。(圖/截自鄭明典臉書)

根據國家級警報「災防告警訊息服務」（PWS），預估地震規模須達5.0以上，且預估震度達4級以上，才符合國家級警報發布條件。此外，氣象局提供「地震報告」的震度，是顯示該縣市範圍內的最大值，因此台北市雖然顯示震度達4級，但其實僅有一小區域達到4級，其餘大部分只有3級。

鄭明典並解釋，氣象局有感地震報告的震度，是設置於當地的地震儀器所測得，並以地表為基準，若是民眾位於高樓層或是不同建築物內、 活動或靜止時的主觀感受搖晃程度可能會有差異。