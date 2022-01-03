雙北4級地震超晃！ 證交所：電腦及網路系統一切正常 20:152022/01/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對3日17時46分（新北市）地區發生4級地震，台灣證券交易所指出，電腦及網路系統經檢查一切正常。 地牛翻身中市震度達3級 中科：園區運作正常 康普艾 助能源用戶節電 讓全系統用電最佳化 #系統 #電腦 #網路 #一切正常 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6.0地震撼動全台！竹科回報情況 台積電、聯電回應了 18:302022/01/03 財經 雙北4級地震！萬華部分地區停水 民眾傻眼：沒水、沒警報 18:272022/01/03 生活 雙北規模4級地震 長安東路大樓外牆磁磚剝落 19:092022/01/03 生活 6.0強震不見警報 趙少康小編怒酸成國家級邊緣人 18:572022/01/03 政治 炎亞綸被嚇到腿軟：好大 4天前開示地震頻發原因「理論成立」 18:332022/01/03 娛樂 6.0大地震狂搖 台北市統計16件災情 柯文哲說話了 18:482022/01/03 政治 國旅自駕夯 網路投保車險有保障 04:102022/01/03 投資理財 泥泥為地震道歉：會放輕腳步 6秒晃動UU網友喊找到震央 20:272022/01/03 娛樂 今年第一震規模6.0 氣象局：2天內防範規模5餘震 18:132022/01/03 生活 地震來了先發文！PTT在線人數爆衝5萬 鄉民：逃命好嗎 18:532022/01/03 生活 6.0大地震狂搖 侯友宜坐鎮災害應變中心 張麗善急問一句 18:372022/01/03 政治 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 員工怒火燒向高層！陽明撤換發言人 總座親上火線 - 財經 台灣家樂福將賣出？總經理王俊超回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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