「現在旅遊業情況很嚴重啊！」勞動部今（3）日公布最新無薪假家數和人數各是2605家、1萬8272人，與上期（12月24日）數據差不多，主要還是集中旅遊業。不過業者表示，目前看來旅行社還有3000多家，好像沒有狀況，但其實有一半都是鐵門拉下來沒營業，只是沒去撤銷執照而已；預料農曆年前還會走一批人，「因為年終實在發不出來。」

全國旅行商業同業公會理事長蕭博仁對本報表示，旅遊業從業人員約4萬人，疫情剛開始交通部幫業者支付40％月薪，所以當時還不會裁員。不料之後停止紓困改做振興方案，業者要支付全額月薪，大家還硬撐，僅裁員約1／5；去年8月確定交通部沒錢紓困，旅遊業一半員工離職或留職停薪，另一半約有7成由公司簽勞動契約暫停工作，改去勞動部上課，領勞動部補貼。

「你想想，2020年1月23日到現在整整2年，國境沒開，旅遊業1張機票都沒有賣，一毛錢收入都沒有，完全空白！」蕭博仁說，台灣本來只有200多家在做國旅，其他9成都是做入出境，結果全部業者為了生存都做國旅，都變成受災戶。

但為何旅遊業家數看起來沒減少？蕭博仁說，旅遊業都要繳150萬保證金，2年內如果沒有違規或被投書，可退回9成，另外15萬元放在觀光局，觀光局轉給品保協會做旅遊品質保證金；若旅行社要結束營業，可以領回15萬。「業者都已經虧幾千萬了，差那15萬嗎？不如鐵門拉下來，不營業，但也沒停業。」現在看起來旅行社好像還有3千多家，但若去看台北市1400家旅行社，大概有7百家是拉下鐵門，南部也一樣。

蕭博仁說，不少業者一直在撐，希望撐到去年年底、撐到今年4月守得雲開見月明，但這不是業者說了算，是陳時中說了算；且台灣就算疫情控制很好，國外也不見得讓台灣人入境。因此聽說很多旅行社打算過年前關掉，因為年終真的發不出來。

蕭博仁說，現在全台灣海嘯第一排唯一沒有恢復的就是旅遊業者，其他像是遊覽車業者跑國旅、飯店轉作防疫旅館、郊區飯店等等都有賺錢，餐飲業也恢復了。他嚴正呼籲政府要正視旅遊業的生存危機，旅行社是整個旅遊產業龍頭，若政府再不作為，台灣也不用說甚麼2030觀光立國了。