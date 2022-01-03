櫃買中心表示，為提升市場參與者取得公司債及金融債公平價格的便利性，3日推出自行編製之公司債及金融債公平價格，優化資訊揭露服務品質，透過櫃買中心網站以更便利及服務不中斷的方式，提供市場參與者債券發行訂價、評估債券價值及管理投資風險的參考。

為促進國內債券市場之發展及提升國內新台幣債券市場價格透明度，櫃買中心自97年起與彭博公司合作每日提供普通公司債及金融債公平價格，但因雙方合作編製之彭博公司債公平價格已於110年12月31日終止合作協議，為持續協助市場參與者提升債券評價效率，櫃買中心自111年1月3日起接續提供自行計算之公司債及金融債公平價格，以滿足市場需求。

櫃買中心表示，過去與彭博公司合作受限於版權問題，無法在櫃買中心官網提供公平價格檔案下載功能，自即日起即可比照各類報表，可供投資人免費下載。此外，本次上線之公司債及金融債公平價格計算模型，以18家證券商申報之公司債參考殖利率曲線作為評價指標，其利率期間結構模型則是透過拔靴法（Bootstrapping）及差補法進行整體零息殖利率曲線配適，再依發行公司前日下午4時於公開資訊觀測站所揭露之債券基本資料及信用評等為基礎，以債券現金流量及零息利率折現因子計算公平價格。

本計算模型涵蓋之債券種類，除原所包含之普通公司債、金融債及地方政府債，亦擴大納入新台幣計價外國債券，各類債券皆須為固定利率、剩餘年期在10年以內、無買回權或賣回權且具信用評級twBBB以上。

櫃買中心每日於網站提供公司債及金融債公平價格報表，投資人可至櫃買中心網站首頁（www.tpex.org.tw）\債券\交易資訊\公債與公司債統計報表\日統計\公平價格項下查詢。