2022年伊始，投行摩根士丹利預測，基於出口強勁、官方放鬆房市管控等政策利多下，預期大陸經濟2022年GDP年增率可跑贏市場普遍預期的約5％，樂觀預估大陸2022全年增長將達5.5％。

香港經濟日報報導，大摩表示，上述預測乃是基於四大利多因素，認為大陸2022年經濟增長可望獲不俗表現。

一，暫停收緊貨幣政策。大摩指大陸已叫停「去槓桿」，最近幾周更反過來放寬貨幣及財政政策，包括兩度降準以釋放流動性，並指導銀行向中小企、一般購房者及房地產開發商增加貸款。

二，未來料有更多放寬大陸房地產行業的舉措。中央「三條紅線」的嚴格要求，導致整體房企陷入債券危機。大摩認為，中央正在調整內房政策，包括要求銀行增加房貸與下調貸款利率，而且個別城市獲放寬限購。與此同時，當局又宣布推出管理房企債務重組過程的方案，藉以減低房企違約風險。為改善房企流動性不足的問題，大摩指中央已採取行動，以確保發展商的資金需要獲滿足，包括放寬在岸債發債限制。

三，簡化全國2022年能源目標。大摩指，大陸現有減少能源用量的目標過份進取，因大陸經濟增長極為依賴工業生產，料中央2022年將重訂能源目標。不過該行同意，大陸之前的煤炭短缺問題一浮現，中央便快速且有效地作出干預。隨著煤礦重開及發電廠獲准加價應對進口成本上升，煤炭生產與電力供應已雙雙大為改善。

四，出口今年維持強勁。大陸以「動態清零」為手段應對疫情，大摩指有關取態令大陸工業生產不會因疫情而受阻，大陸在環球出口的比例亦因而有所增加。不過，投資者可能要憂慮的是，倘全球供應鏈問題獲解決，大陸的全球出口占比會否就此回落。