陳姓承包商2015年在三重地下涵管施工時吸入有毒氣體致死，外界原本認為是沼氣肇禍，檢方查出是秋棠企業排放含氰化物的工業汙水奪命，新北地檢署當時先給予被害人家屬415萬多元犯罪補償金後，再向秋棠企業少東張皓竣求償，新北地院近日判決張皓竣給付。

2015年6月3日水利局委託包商施作三重區中正北路汙水下水道抓漏工程，45歲包商工人陳益智傍晚7時許帶著21歲愛子陳峻偉上工，父子倆進入深6米地下道後，旋因吸入不明氣體昏厥現場並失去生命跡象，原以為是沼氣中毒，未料檢警追查發現，卻是氰化物中毒。

檢警發現，張皓竣領有甲級廢棄物處理技術員證照，負責廢水處理和排放，但為了節省公司成本，在事發前2天將未經處理的電鍍廢水排入民生汙水口，導致承包商吸入揮發的氰化物，陳男也因呼吸性休克，送醫不治。

張皓竣一審刑事部分被依違反水污染防治法，判處9年徒刑、秋棠企業則須付500萬元罰金，上訴後，高院改判張皓竣8年徒刑、秋棠須給付450萬元罰金，而民事部分，一審判秋棠企業賠償1229萬多元，二審法官考量，事故後新北地檢署被害人補償審議委員會已先給予被害人家屬補償金，因此重新計算賠償金額，改判賠償725萬8379元。

新北地檢署給予補償金後，也向張皓竣求償，張皓竣認為陳男是缺氧嚴重而發病、死亡，並非死於氰化物中毒，死因與他無關，且陳男進入下水道施作時未攜帶防護安全裝備，也有所過失，不過新北地院法官認為，秋棠公司非法排放事業廢水產生氰化物氣體，應該由張皓竣負責，與陳男死亡結果有相當因果關係，因此判處張皓竣給付415萬多元，全案可上訴。