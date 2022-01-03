1名女網友日前在超商排隊遭1名婦人插隊，她當下將手上商品放在櫃台，向店員說「還有這些要結，我們一起的，她（婦人）付錢」，婦人馬上回應「誰跟你一起的？」她則再嗆「不是一起的，你Ｘ媽插什麼隊？欠人罵嗎？」婦人最後自知理虧、氣沖沖離開，其他網友則大讚是對付插隊神招。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前在超商排隊結帳時遭到1名中年婦人插隊，因為當時已經排了許久，她一時氣不過想出1計，她索性將手上結帳物品全部擺在桌上，對店員說「還有這些要結，我們一起的，她（婦人）付錢」，而該婦人則對她吼說「誰跟你一起的？」

她遭婦人插隊，當下將商品放在櫃台，向店員說「還有這些要結，我們一起的，她（婦人）付錢」，婦人回「誰跟你一起的？」她則說「不是一起的，你Ｘ媽插什麼隊？欠人罵嗎？」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友當下遭婦人怒吼後，隨即嗆說「不是一起的，你Ｘ媽插什麼隊？欠人罵嗎？」說完後超商內所有人都轉頭看向婦人，婦人最後一邊把東西丟桌上一邊說不買了，還嗆原PO說不懂敬老尊賢，原PO則超大聲回覆「敬老尊賢？你配嗎！插隊的廢物老人」。

其他網友則留言說，「莫名的療癒」、「給妳1000分」、「就是需要你這種人，火車欠嗆」、「這招學起來」、「霸氣十足」、「結果他東西放著沒有買喔！那店員應該要罵他一下」、「妳好猛」、「以後我們不要當這樣的老人」、「我遇到的講了罵了也沒用…還在數零錢1元1元的拿」。