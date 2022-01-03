美女插畫家兼YouTuber泥泥學姐（JANiE）不僅外型亮麗，還擁有F級傲人上圍，IG粉絲追蹤數超過178萬人氣超高；時常曬出辣照讓粉絲一飽眼福的她，繼跨年前「封箱」發布2021最後福利影片後，泥泥今(3)日趁著大地震來襲順勢「開箱」，利用「震波」分享自己F級UU被震到搖晃的6秒「即時動態」，網友們看了這「開箱」福利影片當場暴動噴鼻血，直呼：「找到震央了！」。

今(3)日傍晚5時46分東部海域出現地震規模6.0地震，大台北狂搖、全台有感，泥泥學姐剛好穿著火辣性感，立即分享地震當下的「即時動態」，只見身穿灰色上衣緊裹上圍，但胸前F級好身材並未藏私，泥泥在地震當下「邊走邊晃」，「自然不造作」地展現她超火辣雪乳，隨震波搖混的6秒畫面令網友看得如癡如醉。

泥泥學姐寫道：「對不起！我以後走路會放輕腳步。我愛你們大家！！！Love and Peace」，網友暴動回應：「原來震央集中在這」、「真的太大了，嚇死！」、「找到震央了」、「在軍營的話，班長：走路為什麼有聲音」、「我差點從跑步機摔下來」、「這波時事跟太快了吧」、「以後請用跳的」、「lovely」，一小時便瞬吸5.8萬次觀看數。

泥泥日前曾在社群曬出她卡在欄杆的照片，並直呼「卡住了怎麼辦！」，只見她身穿褐色緊身上衣側背著包包，包包肩帶剛好陷進超巨雙峰之間，兩粒車頭燈掉出成UU形狀，網友看見養眼畫面直呼：「肯定旁邊是很多熱心男士的」、「我來拯救學姐」、「交給專業的我們來處理」。

與「卡欄杆」同樣卡其色系的貼身毛衫，泥泥在跨年前後也曾分享影片，號稱「跨年前最後一支福利影片」中，泥泥坐在沙發上手伸向背後，隨即關燈「變身」成為黑色胸衣爆乳妹；而在101大樓底下迎接新年煙火時，泥泥就曾熱舞大搖UU豐滿上圍，其實開年第一時間便已「開箱」大放福利。