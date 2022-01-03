TCCDA台灣客服中心發展協會於2021年12月17日舉行「2021CSEA卓越客服大獎」頒獎，台新銀行由116組參賽團隊中脫穎而出，以「台新玫瑰Giving卡」及「台新手付APP」獲最佳服務創新企業、客戶體驗企業、GCCA大中華區客戶中新聯盟服務創新大獎等三項大獎外，客戶服務中心也四度蟬聯「最佳客戶服務團隊」及五大服務獎，成為本屆銀行業獲獎最多的公司。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，客服的概念不再僅限於傳統的「售後服務」，而是從客戶聲音（VOC）作為產品設計的發展主軸，用最貼近客戶需求的產品落實服務」。這次獲獎的台新銀行玫瑰Giving信用卡打造市場獨一無二的權益，日曆「見紅就給」最高回饋達3％，完美貼合家庭客群需求。

市場獨家的居家清潔服務，成為貼近現代人生活需求的信用卡，經典的玫瑰品牌則以「付出不是犧牲，是我想過的人生」為溝通主軸，獲得當代女性的認同。

黃天麟強調，2022年1月1日至3月31日起，透過專屬連結申辦台新銀行玫瑰Giving信用卡，核卡後30天內任刷一筆指定消費，就可獲免費兩個月線上串流影音或電影票隨你看。另活動期間只要累計一般消費滿1萬元，就可獲指定電影購票回饋10％刷卡金。

台新銀行針對小型商戶設計的創新收款服務「台新手付APP」，以「手機就是刷卡機」的概念，連續兩年獲得TCCDA-CSEA卓越客戶服務獎。黃天麟指出，「台新手付App」今年強力升級，與MasterCard合作推出「Tap on Phone」手機感應信用卡交易功能，結合多款行動支付錢包如台新Pay、街口支付、LINE Pay、台灣Pay、悠遊付等，一支手機即可支援多種場景感應掃碼收款，打造跨時代收款利器。

微型及個人商戶只需開起手機的台新手付收款功能，不必額外支出設備成本，也不受限於場域，一次完成境內外掃碼及信用卡感應收款。台新銀行透過手機App的科技應用，增加消費者信用卡消費場域，並協助商家不受規模大小及所在地區限制，讓手機直接變成「行動刷卡機」，真正解決微型商家的收款需求。