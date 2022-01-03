基隆義二路位在市中心路段，為雙線單行道，連接信一、信二路，因商家林立，兩側時常停滿機車，更有汽車、貨車違規臨停，導致交通壅塞，附近居民盼能畫設卸貨停車格改善亂象。交通處回應，將與地方討論可行方案。

義二路為市中心重要道路，鄰進基隆市政府、廟口夜市，附近更有許多餐廳、商家，時常有違停狀況。中正區德義里長張建源表示，義二路左側有一部分路段畫有機車格，另一側則全是黃線，時常停滿機車，甚至有汽車、貨車直接停在車道上，下車採買或卸貨，導致交通壅塞。

張建源說，義二路騎樓無法停車，許多民眾會將機車停放在黃線處，徒步至田寮河、廟口夜市，或在附近採購，停放潮多、路段幾乎沒有空位，確實有畫設機車格及的卸貨專用車格需求，但有市民認為，每逢假日會有許多車潮回堵在義二路，排隊進入信二路立體停車場，若畫設停車格，停在路旁的機車可能無法動彈，沒有畫設必要。

張建源進一步轉述市民意見，但也有人認為，汽車就算回堵還是會移動，機車能趁隙離開，不會有太大影響，希望能畫設，另外，針對貨車停在車道卸貨問題，市民確實有感，但因停放時間不久，大家自然沒有太大反應，認為就算畫了專用車格也於事無補，不過，最後是否有畫設必要還是尊重市府決定。

對此，基隆市政府交通處停車管理科長張以正說，過去應是考量義二路有採買的臨停車輛，所以才畫設黃線，若現在機車有停車需求，可以考慮畫設停車格，至於汽車格部分，因信二路立體停車場在附近，約200公尺距離，所以只考慮設卸貨專用車格，將與地方一同討論。