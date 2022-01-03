台北市政府日前決議，北市府今年員工獎勵金將一改過去匯入薪資帳戶的作法，今年改由匯至悠遊付帳戶，員工必需下載悠遊付才能領取獎金。對此，市議員陳怡君批北市府員工領獎勵金淪為悠遊卡公司總經理邱昱凱悠遊付績效，市府柿子挑軟的吃，只敢動公務人員腦筋。對此，北市秘書長陳志銘說，員工獎勵金是額外多給的，哪有人家送你東西說不喜歡，好像不太厚道。

陳怡君表示，員工獎金一旦入悠遊付將限制員工獎金的使用，「獎金就是獎金，憑什麼拿來幫邱昱凱衝業績！」不少員工怒批，為了拉抬悠遊卡公司的業績，已經到了不擇手段的地步。

陳怡君指出，陳志銘在主任秘書會報會議裁示：「員工獎勵金以悠遊付支付工具撥付各受獎同仁，府外委員出席費則以悠遊付或匯入銀行帳戶二擇一方式辦理。」引發員工強烈不滿，獎金是活用的，市府憑什麼獨裁的去限制市府員工的獎金使用方式？

陳怡君表示，邱昱凱自去年3月升任總經理以來，悠遊卡及悠遊付的業績一直沒有起色，如今北市府把腦筋動到了市府員工身上，根本是犧牲員工權益，幫邱昱凱衝業績，呼籲市長柯文哲知錯能改。

對此，陳志銘指出，柯文哲推行「一卡一通一付」政策，柯文哲每季拿24萬特別費獎勵員工，是額外多給的，不是基本薪資或出差費，公部門就率先採用無現金，且影響人數沒有那麼多，員工薪資仍是銀行帳戶處理，但差旅費、交通補助費影響比較大，會評估後再慢慢擴大。對於悠遊付有限定店家花費對象有局限，陳坦言，「是啊」，所以悠遊付也要努力。

悠遊卡公司表示，本項服務係配合市政及防疫政策，推廣各項無現金收款及付款應用；且沒有向市府收取費用，沒收入即非業績考量，僅純粹提供服務，且悠遊付可以直接提領到金融帳戶，等於可作為現金使用。