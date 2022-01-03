台新銀行致力推展微型企業金融服務，2021年11月以領先業界推出企業線上申貸平台「微型企業數位融資平台─e企貸」，摘下數位銀行家（The Digital Banker）「最佳微型企業金融數位創新獎」（Outstanding Digital Innovation in SME Banking），獲得主辦單位及專業評審的高度肯定。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，台新銀行致力於優化微型企業金融服務，推動數位化政策推出企業線上申貸平台「微型企業數位融資平台-e企貸」，解決以往企業申請貸款流程繁瑣且冗長的不便，打造全新的企業貸款體驗，提供24小時不中斷申貸服務。

吳良民說明，企業主於「微企飛速貸-e企貸」平台填寫公司基本資料後，可用工商憑證進行公司驗身，負責人得用自然人憑證或於申請介面輸入他行帳號完成驗身，最快僅須1分鐘就可完成申請流程。此外，該行更運用API、AI及大數據等技術，串接財金、聯徵資料庫，將行內外數據資料結合人工智慧技術，建立「智能企業評分模型」，快速分析出客戶可貸額度區間，翻轉傳統人工徵審模式，大幅縮減整體申貸程序與客戶等待時間，締造最優的企業貸款申辦體驗。

台新銀行指出，該行長期深耕微型企業不遺餘力，自2019年推出微型企業FAST飛速貸，秉持著「Flaxible、Attractive、Superior、Truster」（額度彈性、利率優惠、卓越服務及智慧好夥伴）四大理念，持續提供額度彈性且利率優惠的產品，至今已服務約353個行業，協助上萬家微型企業實現成長願景。

值得一提的是，飛速貸旗下MINI專案，更是主打申貸門檻低且核貸快速的特色，只要企業營業滿一年且年營收40萬元以上，即可免提供擔保品申請貸款額度最高150萬元，最快1日內即可撥款。台新銀行強調，該行長期深耕於數位化流程不遺餘力，未來也將持續優化智能自動化融資服務，協助全台在地中小企業發展，成為微型企業的智慧好夥伴。