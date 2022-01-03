受到缺料與年底盤點影響，毅嘉（2402）宣布12月營收為5.39億元，比11月小減1％，累積第四季營收為16.1億元，與第三季相當，2021全年營收64.79億元則是創下三年來新高。毅嘉預期，車用電子的需求持續強勁，晶片短缺問題可望逐漸緩解，將帶動毅嘉2022營運將可望在客戶強勁需求的帶動下再攀新高。

車用晶片缺料的問題從2021第一季起不斷放大，第二季開始達到巔峰，受此影響，毅嘉2021單季營收在第一季創下高峰後，接下來三個季度即使訂單量佳，都因為料況侷限，營收無法再超越首季。

也因此，毅嘉繼11月營收繳出5.44億元的小高點後，12月持續受到缺料，外加年底盤點客戶提前結束拉貨影響，12月營收為5.39億元，比11月小減1％，仍是落在缺料的正常表現區間內，累積第四季營收為16.1億元，雖然與第三季相當，但也因為缺料之故而比2020年同期下滑9.09％。

毅嘉表示，2021全年營收縱使飽受缺料因素干擾，仍然逆勢來到64.79億元，年增18％、硬是創下近三年來的新高水準，展望未來，車用電子的需求持續強勁，全球晶片短缺的問題可望逐漸緩解，毅嘉營運將可望在客戶強勁需求的帶動下再攀新高。

法人則指出，毅嘉的車用客戶去年第四季積極認證其他的晶片供應商，缺料問題在首季略有緩解，帶動毅嘉第一季接單狀況優於去年第四季，也讓首季營收有機會挑戰比去年第四季的16.1億元高，以毅嘉2021年第一季營收為16.12億原來說，2022年第一季營收或許有機會挑戰繳出季增與年增的成績單，隨著營收經濟規模放大，本業應該可以順利繳出獲利成績單。