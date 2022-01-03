北屯區14期重劃區隨著購物商場、重大建設等利多陸續到位，預期2022年將躍居台中推案最熱門區域之一，尤其以14期「仁平段」聲勢最旺，集結未來發展、生活機能、高綠覆宜居性於一身，磁吸雙橡園、精銳、磐興、惠宇、順天、元鈞等知名建商獵地布局，區域熱度未演先轟動。

北台中近幾年重大建設逐漸到位，包括預計2023年完工的「綠美圖」、預計2025年Q4完工，斥資80億元打造的「漢神洲際娛樂城」；日本建築大師隈研吾操刀的「台中巨蛋」，預計2022年動工。隨著重大建設利多頻傳，被水湳特區及機捷特區包圍的14期，已成為全台建商兵家必爭之地。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析，14期占地面積廣達403公頃，可細分為涵蓋台中巨蛋、漢神洲際娛樂城的「商業娛樂區」榮德段、洲際段；以及緊鄰崇德路商圈的「生活機能區」美和段、環中段；以及名校林立、最近水湳中央公園綠景的「文教宜居區」仁平段、敦和段。

其中，仁平段為全14期最鄰近「中央公園特區」的地段，未來將成為中部最高綠覆、佔地面積最大的智慧未來城，同時坐擁水湳生態公園、二分埔、仁和福德等公園串連起的兩萬坪綠帶。

另外，區域鄰近「馬禮遜美國學校」、「衛道中學」、「明道普林斯頓國小」、「慎齋小學」、「文中19」、「文小81」等校區，可說是14期中最具文教氣息宜居區域。

看好「仁平段」的宜居環境，吸引大批建商爭相搶地卡位。根據內政部實價登錄資料統計，自2021年3月至12月的短短9個月內，「仁平段」單價80萬元以上的交易高達10筆。最新一筆紀錄則為去年9月，仁平段地號541、542，總面積476.9坪兩筆土地，以總價近3億成交；單價成交最高紀錄，則為崇德六路與榮德路的650坪土地，單價達88.9萬元，直逼9字大關。

而近期市場討論度最高的話題，就是台中豪墅建商-磐興建設，選定14期仁平段作為住宅大樓產品的首發案，新案磐興「寬心」禮聘建築大師許榮江、設計大師許富居和蘇靜麒操刀，推出39、41、45坪三、四房產品。

以高品質建設、高質感設計著稱的磐興建設，擁有不少死忠客，過往作品皆為佳作，如南興公園首排的「寬域十一」，至今仍被網友誇讚房屋品質與美感歷久不衰，紛紛對新案表示期待。

「寬心」作為磐興住宅大樓首發案的里程碑，磐興建設總經理游金洲力邀清奇設計團隊以「致贈都市的一份禮物」為概念，在14期打造「娘家新館」。該永久會館坐落於崇德八路一段、梅川東路五段，緊鄰新案「磐興寬心」基地，延續「娘家館」愛與人文、幸福永續的理念，為住戶擘劃集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，除了維繫住戶情感，也讓住戶、城市知道建商對產品負責的決心。

此外，豪宅建商-雙橡園開發首次跨足北台中，也選在14期仁平段「水湳生態公園」第一排且四面臨路的2925坪基地，打造全區唯一獨棟SRC鋼骨大樓。無論是基地位置、面積與產品規畫皆是區域首見，頗受市場與雙橡園粉絲關注。

另外，緊鄰「國泰MOST+」與「惠宇14期」基地旁、元鈞建設新案「坐忘山」，目前接待中心如火如荼搭建中；後續還有精銳、大城、寶佳、鼎固、豐境等建商積極規劃中，陸續開案後，預料將引爆14期推案熱度。