嘉義市文化局陳姓前科長2021年5月因共同犯利用職務機會詐取財物罪被嘉義地方法院判緩刑5年，今嘉義地檢署又查出陳姓科長2016年至2018年間，藉辦理13項活動、進行32筆小額10萬元以下採購案時，指示業者林姓女子以人頭公司不實開立估價單、統一發票等核銷經費，涉詐領活動經費230萬3800元，今依貪汙治罪條例、商業會計法及登載不實文書等罪嫌起訴陳、林二人。

陳男偵訊時坦承犯行，指是因為文化局藝文經費申請不便，且核准經費不足達到自己預設的藝文宣傳效果，才會多次未經文化局核可，自行商請業者提供勞務支出，加上未經文化局核准自行聘任2名助理，而積欠業者費用及薪資尚未支付，強調並無中飽私囊，所為都是為加速及簡便推動公務才便宜行事，相關款項都用在公務支出，會靜待司法調查。

檢方繼偵辦2017年嘉義藝術節的明華園《王子復仇之龍抬頭》活動，發現陳姓前科長涉嫌透過廠商不實開立直播發票辦理核銷後，進一步清查發現，陳男另涉指示無承辦採購的大熊企業社等10間廠商開立不實資料，由陳男向文化局報銷經費，再指示上開公司匯款給付廠商記者會、演出等費用。

起訴書也提到，陳男基於嘉義市青年管弦樂團運作，在未經文化局核可下，私自以青年管弦樂團名義開設個人帳戶，收受該團辦理夏令營團費及政府、民間機構補助、捐獻金錢之用，並自行管理、支配使用該帳戶資金。

之前陳男涉嫌在2017年4月明華園活動涉詐領8萬元、2017年辦嘉義市夏至藝術節涉詐18萬元皆被起訴，嘉義地院去年5月間判陳男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，支付公庫70萬元，不過檢方提起上訴，現由台南高分院審理中。