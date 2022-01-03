近年來，台中港務分公司員工面臨照顧年幼子女，或是長輩因特殊情況、突發事件需臨時安置問題，為減輕員工因家庭照顧負擔，建立溫馨關懷的工作環境，營造良好的組織文化，台中港務分公司研擬員工協助方案臨時安置計畫，規劃於分公司大樓成立員工家屬臨時安置空間（簡稱愛心園地），並由公司安排人力照看，解決員工家屬因故需臨時安置問題，讓員工能兼顧工作與家庭、安心上班。

台中港務分公司為使該計畫實施更臻完善，於計畫初擬階段即透過問卷調查方式，先了解員工家庭照顧需求，並將計畫上網公告5個月，讓所有員工了解計畫實施內容，經過滾動式檢討計畫後定案，以符合員工家屬臨時安置需求。

台中港務分公司表示，愛心園地預計2022年3月15日正式啟用，至2022年12月31日止，共有333人次同仁申請使用該空間（安置487人次學童），員工對於臨時安置計畫及安置空間，均給予高度肯定。

台中港務分公司進一步表示，目前該臨時安置計畫規劃服務，以該分公司同仁家屬為核心，未來若在制度、設施面皆呈現成熟階段，不排除轉型服務為社區活動中心之概念功能，進而讓服務對象更多樣性。