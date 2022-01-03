經警方壓制後，也將陳男帶到醫院就醫。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

要不到30萬元 火爆男債主家前鬧自焚

台中40歲陳姓男子疑與49歲黃姓友人有金錢糾紛，唯經民事判決獲不起訴，但陳男近日因手頭緊，屢次向黃男索討30萬元，黃男避而不見，未料他下午5點多竟帶著汽油瓶前往黃男住家欲自焚，經警消獲報，到場勸阻，即時阻止一場悲劇發生。

台中市太平警分局新平派出所今（3）日下午5點多獲報「有男子持瓶裝汽油前往宜欣二街某住宅前欲自焚。」警方及消防人員到場時，發現陳男已將汽油灑滿全身並手持打火機以此逼債，員警手持滅火器並勸導其冷靜，未料在等待消防人員到場之際，陳男竟突然點燃打火機以及身上衣物，員警見狀立即上前噴灑滅火器，陳男仍頑強抗拒，警方只好再施以辣椒水制伏。

經了解，陳姓男子與黃姓男屋主曾於99年同在某公司服務，因30萬的金錢糾紛訴諸法庭，最後判決不起訴處分。近期陳男因經濟困難，曾私下前往黃男住處希望他可以出面處理，但都吃了閉門羹，氣憤之下，他購買汽油前往欲自焚，所幸警消人員處置迅速，未衍生憾事。

因陳男臉、頸部輕微灼傷紅腫，警方已將其帶至附近醫院就診後已無大礙，現已將他帶回派出所釐清案情，並依涉嫌強制罪、公共危險罪偵辦。

警方呼籲發生債務糾紛應循法律途徑，千萬不要以暴力或不理性方式為之，對於任何違法暴力案件，警方必定嚴正執法，以維護民眾安全。

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