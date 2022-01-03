今(3)日17時46分東部海域發生規模6.0有感地震，藍綠政治人物在第一時間在社群媒體發文，詢問民眾「大家平安嗎？」。台北市長柯文哲也在instagram急發限時動態表示，「時鐘都掉了」，可見這次地震震度讓淡定的柯P受到些許驚訝。
柯文哲的IG限動發一張照片加短文：「地震好大！顧問室的時鐘都掉了！」；柯文哲也在臉書發文指出，剛剛地震好晃，截至18:30，北市災害應變中心總共接獲16件災情，14件停水案件，一件門變形，另有一件磁磚掉落，目前得知沒有人員受傷：
1.停水狀況逐步恢復正常中。
2門變形無法進出，消防局已派遣人員協助。
3.中山區外牆磁磚剝落，警方正派員前往處理中。
北市災害應變中心總則指出，共接獲16件災情，其中14件為停水案件、1件門變形和1件磁磚掉落。北水處表示，1999接獲多起停水案件，係因地震緣故供壓下降，目前已逐步恢復正常供水中。
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