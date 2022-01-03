在南半球澳洲進行中的ATP盃團體網球賽，西班牙、波蘭兩隊目前各自在小組賽完美發揮，兩隊都暫時以2勝0敗戰績排在分組龍頭，很有機會晉級4強。

西班牙隊包提斯塔（Roberto Bautista Agut）是球隊值得信賴的主力，生涯在ATP出賽11場單打賽事獲得9勝2敗佳績，在與挪威的分組賽直落二6比4、7比6（4）擊敗魯德（Casper Ruud），為西班牙隊打下確定勝利的第2點，連續兩勝都是3點賽事順利收下。

包提斯塔說：「我的對手魯德從去年就打出不可思議的好球，這場比賽發揮的也很棒，不過我也打得相當好，回發做得蠻好的，很少出現非受迫性失誤，打得相當積極。」

波蘭對喬治亞也是前兩點就鎖定勝利，同樣直落3點勝出，目前在所屬的D組以2勝和阿根廷不相上下，下一場小組賽兩隊交手，贏家就能收下4強門票。

ATP盃團體網球共有16個國家地區參賽，先分成4組進行單循環賽，戰績第1的隊伍晉級4強，每場對壘都要進行2點單打、1點雙打。