桃警防範酒駕大執法，男臨檢點前迴轉竟被查獲是6度酒駕。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃警防範酒駕大執法，男臨檢點前迴轉竟被查獲是6度酒駕。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府警察局為防制酒後駕車交通事故發生，於元旦連續假期三天實施酒駕取締大執法，總計取締142件酒駕，其中64歲曾姓男子，在臨檢點前大迴轉想規避檢測，遭警方發現攔查逮回，施測發現酒測值高達0.58毫克，這已經是他第6次酒駕遭取締，駕照早已註銷，再吃一條無照駕駛，警方訊後以公共危險送辦，並建請檢察官聲押。

64歲從事粗工的曾姓男子酒後駕駛自小客車，2日行經桃園市桃園區龍壽街警察局所設的酒駕取締勤務攔檢點時，立即試圖迴轉規避檢測，攔檢點執勤人員發現有異，通報機動人員攔查，發現曾姓老阿伯全身酒氣，實施酒測高達每公升0.58毫克。

曾姓男子向警方求情說：「只是天冷喝了幾杯玻璃瓶裝保力達而已」，但警方查證後，發現曾姓男子連同本次酒後駕車，已遭取締6次，駕照已遭監理機關逕行註銷，員警除了「搖頭嘆息」，並以公共危險罪送辦，另建請檢察官聲請羈押及求處2年以下有期徒刑。

桃園市政府警察局表示，元旦連續假期三天實施酒駕取締大執法，共計取締142件酒後駕車行為，顯見許多民眾仍存有僥倖心態，因此桃園市警局將規畫多項執行酒後駕車取締專案，尾牙期間於1月8至25日擴大執行冬季防制酒駕取締專案，以鐵腕執法，杜絕酒後駕車行為。

交通警察大隊提醒民眾「生命無價、酒後勿開車」，與他人共車時，請確認駕駛人有無飲酒，善盡乘車人的責任，既維護自身也保護他人之安全，讓大家共同營造宜居之環境。

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