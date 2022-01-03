大陸調研機構克而瑞地產研究中心3日公布最新報告顯示，2021年100家房企的融資額為人民幣（下同）12873億元，年減26％，近五年來融資量首次出現負增長，同時達到五年來最低點。

新浪財經報導，報告顯示，從單季來看，由於2021年年初各機構額度充足且政策定調並未較2020年底有較大變化，加上房企年初有大量償債需求，2021年第一季房企融資量僅微降，達到4000億元以上。

第二季以來，相關部門加大對經營貸、通道類業務的監管，房企融資環境收緊，第二季融資量下降了16％，不到4000億元。值得注意的是，受2021年下半年以來企業違約事件頻發的影響，第三季房企融資進一步下滑到3079億元，年減32％；到第四季房企的融資一度降到冰點，融資量僅為1767億元，年減55％。

從企業的債券類融資成本來看，2021年的新增債券類融資成本5.32％，較2020年全年下降0.99個百分點，其中境外債券融資成本6.88％，較2020年全年下降1.71個百分點，境內債券融資成本4.06％，較2020年全年下降0.43個百分點。融資成本的下降主要在於年內房企發債持續分化，企業一般境內發債成本遠低於境外；另外，由於融資環境收緊，企業發債持續分化，債券發行向優秀房企集中，進一步拉低了企業發債成本。

從融資結構來看，2021年融資占比最高的仍是境內債權融資，占比達到49％。從融資量來看，2021年房企境內債權融資年減30％降至6351億元；境外債權融資量3409億元，年減27％；股權融資和永續債分別募集112億元和58億元，降幅較大，分別年減77％和88％。