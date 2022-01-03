由工商時報主辦的第一屆Trust Award多元信託創新獎，台新銀行以專業與貼心的信託服務，獲「有價證券信託創新獎金獎」肯定。

台新銀行專業團隊接觸眾多家族企業傳承顧客，觀察到許多創一代面臨接班問題，如擔憂傳承給下一代後的經營風險，尤其當家族世代交替時，容易發生兩代觀念落差與爭權問題，或來不及妥善規劃傳承計劃，導致身後繼承時，子孫鬩牆以致經營權外流等困境，提供最佳的協助。

台新銀行總經理尚瑞強表示，根據經濟部統計，2020年全台中小企業超過154萬家，為穩定台灣經濟發展與就業的重要關鍵，其中17％的企業主年齡逾60歲，未來十年都將面臨企業接班問題。台新長期深入研究家族企業的傳承個案，攜手會計師事務所或律師事務所等專業團隊，結合台新本身的客製化信託規劃服務。

協助家族企業的所有權與經營權分離，及家族股權順利移轉、避免繼承時發生爭產糾紛，也協助創一代對股權具掌控權及議決權，避免股權分散的目標並實現家族企業接班傳承。

透過家族傳承信託，台新銀行完成許多家族企業接班成功案例。舉例來說，客戶為上市公司董事長，事業版圖橫跨全世界，畢生心血投入於家族企業經營，更是嚴肅看待家族企業能否順利傳承。因無法掌握未來的風險，客戶期盼讓下一代順利接班，避免家族企業股權分散。

因此會計師建議客戶成立家族傳承信託，由客戶擔任委託人，將家族企業股票交付予台新銀行，信託契約設定受益人為其家族接班人，一旦發生意外，可依信託契約立即啟動接班計劃進行股權安排。

尚瑞強指出，台新銀行除以專業的信託規劃，協助客戶穩定家族股權、避免繼承爭產糾紛、完成世代財產移轉，也積極響應信託2.0計畫，推動安養信託，三度榮獲金管會頒發「績效優良銀行」殊榮。台新秉持「專業領航、認真守護」的品牌經營理念，持續用愛與專業守護客戶資產，並持續積極推動相關信託業務，致力成為民眾的智慧好夥伴。