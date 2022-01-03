後備指揮部指揮官姜振中中將今日主持新任政戰主任吳淑如上校新職介紹典禮，除肯定新任官在任內卓越貢獻外，並期許持續努力，共同將後備整體戰力向上提升，帶領同仁戮力完成各項任務與挑戰。

據了解，原任後備指揮部政戰主任莊惠安少將調升全民防衛動員署處長，政戰主任由副主任吳淑如上校升任。並於元月1日生效。不過，後指部政戰主任職缺同時降編為上校。

軍聞社報導指出，姜振中期勉全體後備同仁，在新的一年，持續精進各項工作，落實推動作戰區全民防衛機制及強化教召訓練重大任務，有效提升全民防衛整體戰力。