酒駕肇事頻傳，桃園警分局連假期間實施取締酒駕暨防制危險駕車勤務，查獲10件酒駕，其中62歲陳姓騎士違規紅燈右轉，遭女警巡邏發現攔下，竟發現他臉色潮紅，詢問是否有飲酒，他辯稱只喝保力達，但酒測值達0.26MG／L，陳男當場傻眼，才知提神飲料有酒精成分，仍被依法送辦。

時值歲末年初，在新的一年是與家人團聚迎接新年曙光的日子，民眾相約參加各地的跨年活動，或趁著元旦連續假期到郊外出遊，桃園警分局為了保障民眾行車安全並貫徹酒駕零容忍政策，規劃於連假期間，實施取締酒駕暨防制危險駕車勤務 。

其中龍安派出所女警2日11時許巡邏時，在桃園區文中路上，發現一名騎乘電動機車騎士違規紅燈右轉，尾隨攔下盤查，62歲陳姓騎士表示沒注意才違規，員警發現騎士面潮泛紅且聞到明顯酒味，詢問他是否有飲酒，陳男一度否認，後來才坦承早上在朋友檳榔攤飲用保力達，剛離開要去市場買菜，經員警實施酒精測試為0.26MG／L，已超過標準值，陳男當場愣住，沒想到喝提神飲料也會超標，員警勸導他喝飲料用前務必要先閱覽標示有無酒精成分，以免誤蹈法網，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

桃園警分局自110年12月31日18時起至111年1月2日24時止，共取締8件酒駕違規、不能安全駕駛(酒測值過0.25MG／L)10件，警方呼籲，時值尾牙餐會旺季，請大家務必遵守交通規則，尤其是酒後駕車危害性及肇事率高，取締酒駕已列為重點工作，將落實嚴格執法，以確保用路人安全，民眾切勿以身試法。

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