他遭臨檢隨口說「我的車上只有咖啡！我剛喝了咖啡」，沒想到警方隨即要求搜查全車，友人之後向他解釋「咖啡」其實有「毒咖啡包」含意。（資料照、示意圖）

1名網友日前剛拿到駕照開車載朋友，沒想到首次上路就遇到臨檢，警察當下問他車內有無違禁品，他則隨口說「沒有！我的車上只有咖啡！我剛喝了咖啡」，沒想到警方隨即要求全車的人下車並搜查全車，讓網友一頭霧水，因為他只是喝了杯超商咖啡，友人之後向他解釋「咖啡」其實有「毒咖啡包」含意，疑似該說法引發警察誤會。

該網友在Dcard上發文表示，她幾年前剛考到駕照，載著友人在路上與到警察臨檢，她當下向警察說車內有4人並出示駕照，警察接著問「車上沒有違禁品齁？」她則回應「沒有沒有！我的車上只有咖啡！我剛喝了咖啡而已」，沒想到話一說完讓警察愣了3秒，該警察隨即轉頭向同仁討論，之後便要求網友下車需搜車。

他遭臨檢隨口說「我的車上只有咖啡！我剛喝了咖啡」，沒想到警方隨即要求搜查全車，友人之後向他解釋「咖啡」其實有「毒咖啡包」含意。（翻攝自Dcard）

該網友說，他當下一頭霧水，朋友則說「還不是你說喝咖啡，你真的不知道咖啡是毒品嗎？下次不要對警察說喝了咖啡，最近有點敏感」，他則說真的不知道有此含意，最後警察搜查沒事，他則向警方解釋真的不知道此含意，警方則說「妹妹，真的不要再說了喔！要記住喔！」

其他網友則留言說，「我覺得如果是我也是直接說咖啡欸 哈哈哈」、「我也不知道咖啡是毒品欸」、「不知道咖啡是毒品+1」、「毒販規避查緝把白粉放在咖啡包、茶包裡面，新聞抓偷渡都有報耶，怎麼會不知道」、「我現在知道了，還有這麼一說啊」、「雖然我知道咖啡是啥，但我還是會說咖啡，又沒有做虧心事，幹嘛不能講，奇怪」。