李姓茶商趕在明天4日拍賣前，送來查封的580台斤茶葉供變賣，以抵繳所欠稅費。（法務部行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

法務部行政執行署嘉義分署明4日將舉行聯合拍賣。（法務部行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在阿里山公路旁經營茶行的李姓父子積欠營業稅、牌照稅等稅費、罰鍰逾161萬元未繳清，日前遭法務部行政執行署嘉義分署人員強制查封所販售的茶葉，今李姓茶商趕在明天4日拍賣前，送來查封的580台斤茶葉供變賣，嘉義分署指1包4兩重的冬茶只要300元，歡迎想撿便宜的民眾前來品茗、選購。

李姓茶商及其子2人共積欠465件營業稅、營利事業所得稅及勞健保費，連牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰，合計逾161萬餘元，其中光ETC罰鍰欠繳就有280件12萬元，經多次通知後申請分期繳納，但繳款情形也不正常，被嘉義分署鎖定是優先追查執行對象，去年12月24日執行人員至李姓父子經營的茶行，查封現場及庫房內茶葉約580斤。

事後，執行人員與李姓父子協調，須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳，今李姓茶商趕在1月4日拍賣前一天，送來被查封的580斤冬茶，供變賣抵繳所欠稅費。