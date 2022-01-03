台北市長柯文哲元旦到總統府前參加升旗，卻孤單站在廣場，宛如一人在閱兵，畫面引發各界熱議。柯文哲的太太陳佩琪醫師表示，柯文哲對此事並不在意，而最讓柯文哲生氣的，就是北市府被說「不疫調、不隔離」，當時柯P還一度氣得想告名嘴，另外還有「牛肉麵事件」、「環南市場事件」等等，並痛批民進黨無理、失格。

陳佩琪3日在臉書上表示，最讓柯文哲生氣的事情，無庸置疑就是前陣子被說北市府「不疫調、不隔離」這件事了，這種說法不但攻擊他個人，也汙衊了整個疫調團隊。陳佩琪回憶，那天柯看到某政論節目，聽到某名嘴的言論，氣到拿電話大聲跟幕僚說要告這個人，「聲音大到我都從廚房跑出來探究竟」。不過，可能是幕僚有提醒柯文哲，好多台的節目跟好多個名嘴都這樣說，要告也告不完，所以柯才沒真的告。

陳佩琪指出，其他是讓柯比較火大事情的還有「丁丁牛肉麵」事件，當時柯文哲被請去行政院開萊豬應變會議，怕對方應變不及，所以先送資料給對方參考，但人家不想做不打緊，還在他前腳踏出政院，後腳就緊接著作圖、開記者會攻擊市府和商家。這事之所以沒讓他很生氣，是因為他說沒差，人家不做好萊豬管理和標示，北市府自己做就好了，至於被影響到的商家，就找機會幫他們多多宣傳。只是後來不知檢討的人，還以公帑統編買牛肉麵請客，搞到自己官位都丟了。

陳佩琪回憶，環南市場事件也讓柯文哲感到火大，環南市場爆發群聚感染那天清晨，柯和市府的黃副、聯醫的璩副都已經熱線一晚了，隔天接到說中央要一起開會的訊息，於是市府上下大家團結一心，無不卯起勁來做事， 黃副還特地喬了一間環南的小型會議室做為開會場地用，沒想到中央派人說「開會不用會議室」，而「外頭走廊站著，讓記者一邊拍照、一邊開會」，起初大家都不知道這是哪種新招的開會法，後來媒體畫面出現立委恭迎防疫指揮官到來，然後拿麥克風嗆市長，到後來卻反被自治會長嗆回去的事件，大家才恍然大悟。不過事件發展在柯意料之外，所以他也不怎麼生氣，還霸氣的說「醫生市長，防疫不用求人，人家沒心思要做的，自己來就好」。

陳佩琪直言，前兩天元旦升旗吹40分鐘冷風事件，「我敢保證這個人是真的不覺得怎麼樣」，甚至是直到那天晚上回到家，關心的電話此起彼落，他才意會到出了什麼事。以自己和柯文哲結婚30年的直覺，覺得不怎麼樣，就真的是他的個性，理由是「就他一人吹風而已，也沒影響到市府或他人」。

不過，陳佩琪還是認為有蹊蹺了，便問柯文哲「到底是幾點幾分該到總統府？」那天跨年回家下車前，就說好是清晨五點30分出門， 40分要到總統府，升旗不過就是定個時間， 通知官員和來賓什麼時候要前來排排站，時間到了就開始， 怎會安排每個人到場的時間不同呢？先生是比預定的時間早到三分鐘，但總統府的升旗應該是早就訂下時間的，所以本就是安排市長要在寒風中站立40分鐘？

柯文哲則回答陳佩琪，「以我鋼鐵般的意志， 都可以一日雙塔了， 吹40分鐘的冷風算什麼！算了！算了！ 別再講了！」的確寒風中站立對他來說不算什麼，也知道他不會在乎，但市長出去活動，就是代表民選首都市長的身分，再怎麼樣也該有起碼的尊重吧？！不尊重市長，就是不把台北市民放在眼裡！

陳佩琪認為，台北市長也算是政壇的大咖了，受邀去升旗，位置卻排在和後來才出現唱國歌的醫護在一起，請問這是什麼樣考量下的安排呢？還是就是要他一人孤拎拎的再那兒罰站40分鐘呢？「他直播有說12月25日要回台大醫院報到，但還有將近一年的時間哩，他目前的身分還是政治人物、首都市長啊！若當他是醫生，就讓他和80名醫護一起入總統府內防疫啊！」請問總統府是小到沒有一個容的下首都市長可維持社交距離的休息室嗎？

陳佩琪也為此事下了一個結論，「寒風中堅持站好、站滿的是有風度、有格調的市長，但面對的卻是一個無禮、失格，權謀滿滿、算計無數的執政黨」。她更直言，民進黨已經結結實實地對台灣人展現了他們永遠可以執政的步數了，日出東方，他們永遠不敗，台灣民主好不容易走到現在，但這樣的執政黨卻要在台灣這塊土地上十年、百年、甚至萬年執政了，新年的第一天，他們就秀了「世界看好了，台灣只示範一次」，真是悲哀啊！