第一銀行統籌主辦昭安國際股份有限公司5年期新臺幣36億元聯貸案，3日於第一銀行總行舉辦簽約儀式，昭安國際董事長林榮宗及第一銀行董事長邱月琴共同主持簽約典禮。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，彰化銀行及玉山銀行擔任共同主辦銀行，並邀集兆豐銀行、永豐銀行、凱基銀行、華南銀行、臺灣銀行、土地銀行、國泰世華、陽信銀行、元大銀行等12家金融機構參貸。本案認貸金額達61.5億元，超額認貸比率達105％，參貸情形踴躍，最終簽約金額為36億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實營運週轉金。

昭安國際成立迄今已逾40年，主要代理銷售多元酯紗、多元酯棉、聚酯粒及混紡紗等各項化纖產品，供承製加工絲、長纖布及針織布等多功能人造纖維使用。該公司因向來精準掌握產業上下游之脈動趨勢，在化纖產業界頗負盛名，且經營團隊經歷豐富，與各大上市、櫃化纖廠皆維持長期且良好的合作關係，為國內化纖產品買賣的領導廠商。且近年來昭安國際為分散經營風險及擴增營運獲利動能，除穩固本業經營外，也積極將舊有廠房用地活化轉型開發成物流、廠辦大樓園區，跨足國際倉儲物流業務，提高土地廠房的附加價值運用，預期未來整體營運獲利將可望持穩增長。

第一銀行成立至今年已逾122年，見證臺灣橫跨三世紀的經濟發展，長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，連續11年蟬聯中小企業放款第一名，提供全方位金融服務，從企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，力挺中小企業不遺餘力，未來第一銀行仍將結合海內外據點，提供完善且優質之金融服務，拓展海內外市場，實踐成為企業布局全球的重要橋樑及最堅實之金援後盾。