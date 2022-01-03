台開逾百億債權銀行出線。根據債權銀行團內部最新統計，台開目前在全體銀行的債權餘額在110億以內，其中，八大行庫裡，包括合庫、台企銀、彰銀、華銀、土銀等5家行庫都有台開的債權部位，金額分別在22.12億、11.7億、5億、9000萬、6000萬元，除了合庫之外，其他部分行庫仍在持續和台開進行債務協商，合庫方面則向法院提出假扣押，但暫不執行，會先由台開自行處份位於花蓮的擔保品，對此合庫也表示有信心可望收回全部的債權。

金融圈人士透露，台開目前的百億債權，除了上述五大公股行庫之外，其他還包括京城銀行約20多億、台中商銀21.34億、另外還包括了三信、高雄銀行、上海商銀等等，以及未上市的吉安農會也是台開的債權金融機構，逾百億的債權裡，公股銀行佔比約4成，其餘6成全為民營銀行的部位。

目前除了京城銀行已在上週四董事會決議全數打呆並反映在12月的獲利，其他銀行則尚未有打呆行動，但各大行庫在去年已陸續對台開的部位展開提存。

以合庫為例，合庫的台開提存比率，已接近40％；據合庫內部規劃，由於法拍光是處份程序，乃至於處份完還要再花4至6個月時間分配，廢日耗時，因此合庫已決定儘管提出假扣押，但會先由台開自行賣出擔保品，對此合庫指出，在處份完擔保品之後，有信心可將剩餘10多億債權全數收回，最快第一季應可完成，因此暫不轉銷呆帳及增加提存。

而台企銀目前則持續和台開進行債務協商，對此台企銀指出，由於台開12月僅有100多萬尚未按期還出，對方已告知會在近期內補足，因此尚不會急著轉銷呆帳，但先前已有按債協的進度，先行進行相關的提存。

金融圈人士則指出，台開的債權銀行，有擔、無擔的處理情況落差甚大，且台開目前的債務協商，是採取和銀行之間各別進行，因此銀行之間會依照各自的債協進度，有不同的作法，但依照目前台開的情況來看，預估最快今年首季，隨著台開處份擔保品的進度，全體的債權銀行都會完成該提存的部位。