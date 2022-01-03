據國家衛健委最新通報，2022年1月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例161例。其中本土病例101例（陝西92例，其中西安市90例、咸陽市1例、延安市1例；浙江9例，均在寧波市）。這也是繼西安市連續8天新增病例破百病例後，首日降為二位數90例。

至此，西安本輪疫情累計報告本土確診病例1663例。值得一提的是，西安單日新增確診病例數連續兩天下降。此前的2021年12月25日-31日，西安單日新增本土確診病例數分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例、174例。新年首日，西安單日新增確診病例數降至122例。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組社區防控專家、大陸疾控中心副研究員張燦有2日就西安社區防控情況進行解答。

張燦有稱，西安現在經過多輪的核酸篩查，已經看到一些積極的變化，也會結合疫情情況、核酸檢測結果、相關區域的自然環境，以及防控措施落實的情況，適時對防控措施做出一些調整。

在調整防控措施的時候，可以優先考慮從沒有發生病例的區縣調整。另外要考慮結合其他一些原則，比如從郊區縣到核心區縣，從沒有病例的小區到有病例的小區，逐步來調整防控措施。

張燦有表示，西安前期的大規模核酸檢測結果發現，新冠肺炎確診病例及無症狀感染者分佈在多個區縣，這就提示西安存在多點的社區傳播。在這種情況下，西安採取封閉式管理，進一步加強社會面管控，能夠降低人員流動，降低傳播風險。同時，由於新冠病毒的潛伏期是1到14天，從發生暴露、感染到發病有一個過程，所以西安通過大規模多輪核酸檢測，能夠實現新冠肺炎確診病例及無症狀感染者的早發現，進一步降低社會面傳播風險。

此外，因疫情防控不力，西安市雁塔區委書記、副書記遭免職。西安市2日晚間發布通告，為進一步加強西安市雁塔區疫情防控工作力量，經陝西省委同意，西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記，免去王斌雁塔區委書記職務，免去崔詩越雁塔區委副書記、區政府黨組書記職務。