海軍田單艦士兵跨年酒駕騎車肇事 記三大過撤職 21:432022/01/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍146艦隊田單軍艦參加「漢光37號」實兵演練。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍艦隊指揮部今（3）日表示，本屬田單軍艦柯姓與反潛航空大隊董姓士兵，於110年12月31日休假期間，酒後共乘機車肇生傷亡事件，全案現由檢警單位依法辦理。 海軍艦隊指揮部進一步表示，肇生此案本部除深表遺憾外，為維護軍譽，對於柯兵無視酒駕禁令，本部秉嚴考核、嚴淘汰原則，將依規定召開懲罰評議會，核予「大過三次」懲處，並辦理撤職，絕不寬貸；另持恆加強官兵軍、法紀教育，援引為案例宣教，防止類案再生。 田單艦士兵跨年酒駕1死1傷 生還者遭記3大過撤職 聯結車酒駕衝破分隔島 12車連環撞 #酒駕 #海軍艦隊指揮部 #肇生 #本部 #士兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林昶佐嗆當15年議員沒做事 鍾小平反轟：你的政治生命要救護車不是腳踏車 18:022022/01/03 政治 祭鐵腕攔查 彰警元旦連假大執法 查獲62件酒駕 14:242022/01/03 社會 手機沒電與友失聯 員警秀英文助酒醉外籍生返校 18:222022/01/03 社會 桃警大執法 男臨檢點前心虛大迴轉竟是6度酒駕 21:262022/01/03 社會 客戶加快釋單 菱生有看頭 04:102022/01/03 證券．權證 情侶路邊大吵只因「經期壞好事」警關切逮酒駕毒鴛鴦 16:022022/01/03 社會 高雄BMW酒駕毀兒全家 70歲母重開理髮廳撐經濟惹鼻酸 17:412022/01/03 社會 迎接壬寅虎年 萬和宮受理點燈安太歲信眾反應熱烈 13:092022/01/03 寶島 禮榮 代理瑞士LEISTER熱風產生器 04:102022/01/03 產業．科技 4歲男童遭拐賣！隔33年手繪地圖尋親 再見生母激動落淚 10:282022/01/03 搜奇 日沖繩疫情擴散 知事怒批美軍是防疫破口 15:102022/01/03 國際 政治熱門新聞 「論文門」何時會有真相？她預測驚人結局 - 政治 于北辰為何退出國民黨？彭文正曝可能原因 - 政治 論文門將登紐約時報 他又發現一件事：很奇怪 - 政治 柯文哲「一人閱兵」林昶佐慘了？ 童仲彥曝這群人關鍵動態 - 政治 看完總統府澄清柯文哲獨站爭議 趙少康吐4字反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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