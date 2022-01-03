海軍艦隊指揮部今（3）日表示，本屬田單軍艦柯姓與反潛航空大隊董姓士兵，於110年12月31日休假期間，酒後共乘機車肇生傷亡事件，全案現由檢警單位依法辦理。

海軍艦隊指揮部進一步表示，肇生此案本部除深表遺憾外，為維護軍譽，對於柯兵無視酒駕禁令，本部秉嚴考核、嚴淘汰原則，將依規定召開懲罰評議會，核予「大過三次」懲處，並辦理撤職，絕不寬貸；另持恆加強官兵軍、法紀教育，援引為案例宣教，防止類案再生。

田單艦士兵跨年酒駕1死1傷 生還者遭記3大過撤職
聯結車酒駕衝破分隔島 12車連環撞
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