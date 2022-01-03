中華郵政公司訂於111年1月5日發行「110年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊售價新臺幣1400元。

郵票冊內容包含110年發行之特種、紀念郵票共18套，並附相關說明及簡目，另隨冊附贈加印相同流水編號之新年郵票小全張樣張、賀歲版及中華民國建國110年紀念郵票珍藏版各1張等專屬贈品，以饗集郵愛好者。

精裝本郵票冊呼應牛年主題，冊匣及冊身封面設計以「牛」為主體意象，背景以銅錢結合一到十的數字吉祥話語及臺灣傳統圖紋，期許新的一年能「扭（牛）轉乾（錢）坤」，福運連連；內頁郵票版面穿插精美圖片及發行首日郵戳、紀念郵戳圖案，搭配兼具知識與教育性的中英雙語文字說明，並列郵票設計師名錄及其設計理念，值得珍藏。郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便集郵人士自行插置保存，增添收集樂趣。

活頁本郵票冊冊夾為暗紅色充皮紙裱膠套壓護角及燙金文字，另附暗紅色加霧面處理立體紙匣，並附活頁集郵卡及燙金簡目卡共21張(含護卡套)。

另為感謝用郵客戶之愛護與支持，配合「110年郵票冊」發行，中華郵政公司自111年1月5日至4月30日舉辦「110年郵票冊刮獎促銷回饋活動」，活動期間凡購買110年郵票冊，隨冊加贈不織布環保提袋1個，並附贈刮刮卡1張，兌獎期限至111年6月30日止，歡迎至全國各地郵局及郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購，活動詳情請至中華郵政全球資訊網瀏覽。