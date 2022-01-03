展望2022年全球股市投資趨勢，復華投信認為，隨美國啟動縮減購債加上通膨議題，雖然可能使金融市場波動加大，但在經濟持續擴張、企業獲利溫和成長下，股優於債趨勢持續，著眼科技創新引領產業趨勢發展，建議可布局成長股對抗波動，投資市場首選美國及台灣股票，或以區域布局聚焦具競爭優勢的亞太新能源供應鏈。

復華投信副總王萬里表示，疫情影響淡化，經濟回復常軌，寬鬆資金環境不易改變，若投資及消費信心維持高檔，將有利全球股市多頭格局延續，投資布局建議採成長、景氣循環兼顧的策略。

王萬里預估，產業供應鏈仍緊俏，其中，半導體處於超級循環階段仍是市場焦點，或可留意5G/6G、Data Center、AIoT、雲端軟體及元宇宙概念等長線科技成長題材，以及因應能源轉型、減碳趨勢受惠的電動車、風電及太陽能；傳產族群則可關注疫情受控後關注航空、餐飲、旅遊、實體零售復甦。

王萬里認為，科技產業的成長性佳，半導體及軟體類股主要看營收增速，較成熟的硬體類股則關注利潤率變化；展望2022年仍可找到預期企業獲利成長兩三成以上的個股，透過高成長性來抵禦評價波動。

復華全球物聯網科技暨亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，疫情加速企業數位轉型，雲端服務收入與支出加速成長，隔離及封城措施促發無接觸科技應用，在5G、雲端運算技術加持下，帶動相關企業服務及消費性電子供應鏈需求，挹注軟硬體科技股營收獲利成長動能。

就區域布局上，林子欽分析，美國鞏固其領導地位，科技創新仍具優勢；亞太地區有強大的供應鏈做後盾，大陸因應美方制裁而進行國產替代，並在新能源產業居於全球領先地位且有出口競爭力。選股著重各區域的產業優勢，例如美國科技領導品牌、日本半導體設備及原料、台灣晶圓代工及IC設計、韓國及大陸新能源車供應鏈、大陸太陽能產業等。