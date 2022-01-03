藥華藥（6446）3日晚間宣布，旗下治療紅血球增生症的Ropeginterferon alfa-2b（或P1101，以下簡稱Ropeg），納入美國最大連鎖醫院凱瑟醫療集團給付。法人預期，以凱瑟醫療集團的大影響力，將為該公司2022年營運表現吃下大補丸。

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）是美國最大的財團法人連鎖醫院，擁有39間醫院及700多間醫療機構、超過30萬名員工，其中醫師超過2萬名，護理師超過6萬人。凱瑟醫療集團在美國的營運橫跨8個州（包括：加州、華盛頓州、奧勒岡州、科羅拉多州、夏威夷州、喬治亞州、馬里蘭州及維吉尼亞州）以及華盛頓特區，在全美擁有超過1千2百萬名會員。這些州在美國屬於相對富裕且老年人口集中的州，凱瑟醫療集團在這幾個重要的州擁有非常大影響力。

藥華藥表示，Ropeg於2021年11月取得美國藥證，開始銷售後，美國子公司也快速的與各大保險公司洽談，提高Ropeg在美國的保險覆蓋率。在去年11月12日，在獲知FDA核准Ropeg為治療PV創新用藥（Novel Drug）後，凱瑟醫療集團立即主動聯繫藥華藥美國波士頓辦公室，表達將Ropeg納入給付的意願，並從今年開始納入給付。

藥華藥表示，這次的凱瑟醫療集團藥物處方集（Drug Formulary），Ropeg在給付上沒有任何限制。相較於另一個被FDA核准用於真性紅血球增生症（PV）的二線藥物Jakafi，則受到了需事先取得保險公司給付許可（Prior Authorization PA）的限制。Ropeg因給付上沒有限制，可以造福更多需要用藥的病患。