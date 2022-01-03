勤億蛋品科技公司委由第一銀行統籌主辦5年期新臺幣17億元聯貸案，已於2021年12月30日完成聯貸簽約，該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、支應擴廠投資計畫暨充實營運及購料週轉金，原預計募集16億元，在10家金融同業踴躍參與下，超額認購62％，承諾金額達25.92億元，最終以17億元結案，充分展現金融同業對勤億蛋品企業經營的認同與肯定。

勤億蛋品成立已邁入41年，係國內蛋品業龍頭，主要經營液蛋、洗選蛋及滴雞精等業務，目前為國內最大液蛋供應商，並以自有品牌「勤億」銷售全臺，下游客戶多元，包括大型食品廠、糕餅業、五星飯店、連鎖餐飲、團膳等，且為擴展營運基磐，自前端雞隻飼養至後端產品物流配送，延伸至堆肥處理及雞蛋相關之生技產品開發，積極建立上下游ㄧ貫化的垂直整合作業。

為提升生產效率及自有蛋源比例，計劃藉由本次聯貸案資金增建自有牧場，擴大雞隻飼養規模，以掌控雞隻安全性，同時滿足國內訂單需求量，且為持續提升競爭力，亦將興建堆肥處理場及生技材料廠，深耕一條龍計畫。

此外，隨2021年政府「雞蛋全面洗選政策」推動方向不變，加以歐盟通過「蛋雞廢籠指令」後，亦影響部分國內量販業者僅販售非籠飼雞蛋，帶動雞蛋產業轉型之契機，有助於提升勤億蛋品營運成長動能。