正式邁入2022年，環保署日前發布今年７月起禁用保麗龍杯，且為鼓勵消費者想要環保，將推動只要自備環保杯消費，業者應不限容量至少優惠新台幣5元的政策，讓不少家居業者看好接下來的保溫杯、環保杯銷量，設計購物網站Pinkoi、家居電商平台Wuz屋子等皆發現，在政策預告後相關關鍵字成長約7-8成，顯示民眾已有預期心理並開始做準備，Pinkoi預估明年環保杯相關的設計商品可上看2倍成長，生活工場、台隆手創館等居家業者也有發現相關銷售數字的變化。
環保意識當道，本就有一群消費者十分習慣使用環保杯購物，但由於環保署發布過後，環保飲料杯因為兼具實用性與CP值，也成為年末最受歡迎的交換禮物之一，其中Pinkoi發現瓶身附帶吸管可以直接享用手搖飲的「多功能實用款」；材質輕便好攜帶，且有多種顏色可以選擇的「輕量款」最受消費者歡迎。
而WUZ屋子也表示近期環保杯壺表現相當亮眼，其中可捲收不佔空間、用途多元的水瓶，以及方便攜帶、容易單手操作的品項最受消費者喜愛。
另外，生活工場則表示保溫瓶、環保吸管等商品本就是品牌熱銷項目之一，近期保溫杯、500毫升以上大容量水平詢問明顯增加不少，另外由於民眾對於健康意識上升，經常至健身房運動，也間接帶動附帶攪球可沖泡蛋白飲的運動式水壺銷量。
而台隆手創館則發現環保杯消費呈現兩極化發展，年輕族群較偏愛大容量環保杯，像是近期市場上紛紛推出可提供人體一天所需水份的大容量環保杯，年長者則偏好小容量環保杯，可放入口袋、提袋中，小容量便攜式設計，外出吃藥很方便。
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