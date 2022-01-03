正式邁入2022年，環保署日前發布今年７月起禁用保麗龍杯，且為鼓勵消費者想要環保，將推動只要自備環保杯消費，業者應不限容量至少優惠新台幣5元的政策，讓不少家居業者看好接下來的保溫杯、環保杯銷量，設計購物網站Pinkoi、家居電商平台Wuz屋子等皆發現，在政策預告後相關關鍵字成長約7-8成，顯示民眾已有預期心理並開始做準備，Pinkoi預估明年環保杯相關的設計商品可上看2倍成長，生活工場、台隆手創館等居家業者也有發現相關銷售數字的變化。

Elephant Cuppa 環保減塑大象杯2代- 馬來貘聯名款 PLASTIC FREE，849元。(Pinkoi提供)

環保意識當道，本就有一群消費者十分習慣使用環保杯購物，但由於環保署發布過後，環保飲料杯因為兼具實用性與CP值，也成為年末最受歡迎的交換禮物之一，其中Pinkoi發現瓶身附帶吸管可以直接享用手搖飲的「多功能實用款」；材質輕便好攜帶，且有多種顏色可以選擇的「輕量款」最受消費者歡迎。

Pinkoi x Hello Kitty 漂浮珍奶杯套組，1580元。(Pinkoi提供)

而WUZ屋子也表示近期環保杯壺表現相當亮眼，其中可捲收不佔空間、用途多元的水瓶，以及方便攜帶、容易單手操作的品項最受消費者喜愛。

仁舟捲捲矽光瓶，食品級矽晶瓶身，可捲收不佔空間，890元。（WUZ屋子提供）

日本KINTO ACTIVE TUMBLER 運動魔法瓶 800ml，（WUZ屋子提供）

另外，生活工場則表示保溫瓶、環保吸管等商品本就是品牌熱銷項目之一，近期保溫杯、500毫升以上大容量水平詢問明顯增加不少，另外由於民眾對於健康意識上升，經常至健身房運動，也間接帶動附帶攪球可沖泡蛋白飲的運動式水壺銷量。

生活工場Santeco YOGA 保溫瓶 500ml，1280元，鑽石會員獨享價790元。（生活工場提供）

生活工場動滋動運動水壺(附攪拌球) 800ML，380元。（生活工場提供）

而台隆手創館則發現環保杯消費呈現兩極化發展，年輕族群較偏愛大容量環保杯，像是近期市場上紛紛推出可提供人體一天所需水份的大容量環保杯，年長者則偏好小容量環保杯，可放入口袋、提袋中，小容量便攜式設計，外出吃藥很方便。

台隆手創館日本PEARL 古風保溫瓶180ml ，590元／120ml ，490元。（台隆手創館提供）