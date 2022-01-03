農曆年前的返鄉旅程，是在外打拼、讀書的莘莘學子、上班族每年必經的旅途，SHIATZY CHEN 夏姿陳推出全新限量男女棉襖款之餘，也攜手攝影師陳詠華拍攝全新時尚大片，藉著紅高粱充滿野性、韌性，象徵家族血脈與豐收大吉的意象，運用近300公斤紅高粱麥，鋪灑出漫漫回家路，首張啟程以暖色調的陽光，照射在穿著粉色荷葉疊層洋裝，以花朵綻放般的洋裝廓形，象徵過年迎春的意象。

第二張「旅程」，則將背景換上雲霧山水的紋理，服裝色彩從淡粉過渡到橘色，最後邁入熱鬧的紅色，單品選擇上則以較為休閒風格的刺繡羽絨外套、金屬緹花外套等為重點，呈現品牌經典中式圖騰，也運用休閒服飾演繹出更加年輕的樣貌;最後一章節「團圓」，背景以紅色拱門象徵家，運用男女款SHIATZY CHEN 2022新系列絲緞棉襖為題，也特別在女款棉襖立領處綴有「迎春花」刺繡、手縫珠與蕾絲飾邊，男款則以經典文人素面款棉襖為推薦，注入中式新年氣息，延續著文化風貌。

SHIATZY CHEN 夏姿陳新年時尚大片，分為三章節闡述返鄉過程。（SHIATZY CHEN 夏姿陳提供）