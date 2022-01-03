駐伊拉克美軍軍官表示，巴格達機場的美軍基地在星期一遭到2架無人機的試圖攻擊，不過美國的基地防禦系統C-RAM發揮功效，擊落了這兩架無人機。

以色列時報(Times of Israel)報導，2年前，美國無人機對發動了一場空襲，殺死了伊朗受人尊敬的蘇萊曼尼將軍(Qasem Soleimani)，以及同車的伊拉克指揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)。此事造成深遠的影響，直到今年，伊朗仍然舉行紀念活動，並誓言要美國負出代價。顯然今天發生的無人機攻擊，必然與之有關。

This is America's C-RAM Weapon System

美軍官員表示，無人機攻擊事件發生在凌晨4點30分，2架固定翼式的自殺式無人機或簡易巡航飛彈試圖襲擊巴格達機場，然後美軍所架設的「反火箭、砲彈與迫擊砲系統」(COUNTER ROCKET， ARTILLERY AND MORTAR,簡稱C-RAM)發揮作用，成功攔截，也就沒有造成任何基地方面的損失。

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Two “Suicide Drones” aimed at Baghdad airport, housing US-led coalition, were shot down by US def system, C-RAM at around 0430 this morning.



On the wings it’s written: “Leader’s revenge” & “Soleimani’s revenge” pic.twitter.com/mdUAOuG4mc — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 3, 2022

C-RAM是以「方陣」近迫防禦系統(Phalanx CIWS)為基礎進行的陸上改造版，因此也有「陸上方陣」之稱，這套系統原先就是攔截次音速反艦飛彈、砲彈這類威脅而設計，因此C-RAM要對付慢速無人機自然是綽綽有餘。

美軍消息人士稱，遭攻擊的基地主要是不擔任戰鬥角色的聯軍部隊成員，包括後勤部隊、設備承包商和文職人員為主。