彭文正3日在其主持的政論節目政經關不了表示，這幾年在追論文門，他最感謝的就是海外的台灣同鄉聯誼會和國民黨及國民黨支持者，因為這些友人在必要的時候提供了幫助，另外，也有不少綠營的支持者仍相信台灣還有公平正義和大義是非，因此這些鐵桿綠正在大舉募資，要在美國主流媒體刊登廣告，揭露「假博士獨裁者」的真相，並要「蔡英文下台」。

資深媒體人彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正3日在其主持的政論節目《政經關不了》表示，過去半年來是以中文的方式呈現，未來將改以英文文宣，朝登上美國、英國主流媒體為目標，揭露這起被掩蓋長達38年的醜聞。彭文正強調，海外團體不滿的是，蔡英文在選舉時，靠他們拉抬聲勢，也支持蔡英文，但蔡英文選上後，往中間路線靠攏，卻把他(她)們打成急統和急獨，彭文正說，據他長期觀察，這些人絕對不是急統。

至於有聽眾好奇，是由誰操刀廣告文案？彭文正回應，這個人大家都認識，就是曾為民視節目常態來賓，現移居美國的媒體工作者曹長青。

彭文正也在節目中公布整篇中文版廣告，內容如下：

中文版廣告。(圖/翻攝自 政經關不了 Youtube頻道)

彭文正續指，有很多人關心，倒蔡廣告會登在哪裡，他說，目前首選是美國《The New York Times紐約時報》及《USA Today今日美國》、《The Wall Street Journal華爾街日報》，如果集資計畫順利，資金允許，會考慮在《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》、《紐約郵報》等大報刊登，各州的區域性大報也會考慮納入。

至於是否會擔心蔡英文團隊，交辦國安單位伸出黑手阻撓刊登？彭文正表示，這樣做的下場就是白忙一場，因為在刊登前，就會先在美國、澳洲、台灣等9座城市，共同刊登「蔡英文是騙子」的中文版廣告，來讓更多人知道，蔡英文學歷有問題。