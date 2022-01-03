隨著疫情趨緩，旅遊市場復甦，許多人已經計畫未來的出國行程，打算將錯過的國外景點一次補齊。星宇航空為服務民眾，特別規劃於2022年2月份新增桃園-日本福岡航線，並推出許多優惠套裝行程，而除了出國行程外，星宇航空的周邊紀念商品絕對不能錯過，具有設計感的紀念品，一直是航空迷最愛的收藏之一，推出總是秒殺銷售，這次愛金卡公司特別攜手星宇航空，合作推出超吸睛的「星宇航空 飛機造型icash2.0」，這也是愛金卡公司首度與航空業者推出的造型icash2.0，非常具有紀念意義。

「星宇航空 飛機造型icash2.0」外型參考空中巴士「A321neo」機型設計，並以星宇航空時尚奢華的鐵灰燙金樣式塗裝，時尚精緻；感應時兩側機翼尾端會閃爍發出紅綠燈光，更令人驚奇的地方，竟然還會發出「歡迎登機」的音效，這些聲光效果彷彿令人置身於客機中，而空服員在您耳邊歡迎您登機一般。

「星宇航空 飛機造型icash2.0」將於2022年1月4日早上11：00於OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購，共5000個，每個售價599元；緊接著於2022年1月5日早上10：00於博客來販售，共2900個；7-ELEVEN門市將於2022年1月12日早上00：00起開始販售，數量共22000個，喜愛星宇航空的星迷星粉們，絕對不能錯過這次難得的機會。

愛金卡公司所推出的icash2.0造型卡，不只每每造成話題搶購，本身的優惠活動更是超值，在2022年的一開始，將推出廣受好評的「超值星期天」活動，只要在2022年1月份的星期天，於16大通路使用icash2.0或icash Pay消費，每筆可享10％ OPEN POINT點數回饋（每月每卡/每戶17大通路合併計算回饋上限5000點，活動總回饋上限550萬點），就是要消費者享受點數滿滿，回饋多多的滿足感。