2010年世界盃足球賽，南非成為第一個主辦這項世界級足球大賽的非洲國家，埃及體育部長蘇比（Ashraf Sobhi）2日宣布，埃及計畫申辦2036夏季奧運，目標成為第一個主辦奧運的非洲國家。

蘇比告訴埃及媒體， 埃及準備向國際奧會（IOC）遞交申辦申請書，目前在準備一份綜合性文件要一起遞交，IOC主席巴赫（Thomas Bach）之前也說過，希望有非洲國家爭取主辦夏季奧運，讓這項體育盛事能初次登上非洲大陸。

蘇比並說，最近和非洲國家奧會主席貝拉夫（Mustapha Berraf）會談，獲得貝拉夫證實整個非洲都會支持埃及申辦2036夏季奧運的計畫，埃及現在也準備興建符合奧運競賽要求的體育場館，包括有9萬個座位的運動場，以及奧運規格的游泳池、網球場和室內場館。

除了埃及，印度、俄羅斯、西班牙、土耳其與烏克蘭都表達申辦2036年夏季奧運的意願；南非開普敦是上一個申辦夏季奧運的非洲城市，但在1997年的投票於5個競爭者中排名第3 ，最後是希臘首都雅典成為2004年夏季奧運東道主。