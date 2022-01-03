由韓流天王鄭智薰（Rain）搭配金汎、Uie、孫娜恩等高顏值組合主演的最新韓劇《Ghost Doctor》，劇情描述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，進而於活人和幽靈、醫生與患者間展開一系列搞笑又溫馨的故事，是一齣題材新穎的奇幻醫療劇。劇組日前釋出預告片段時，鄭智薰附身操控金汎身體的有趣內容便已引起粉絲們的廣大興趣，3日終於在首爾舉辦線上記者會宣布即將開播。

相隔兩年回歸小螢幕

本劇是鄭智薰相隔兩年多再次重返小螢幕的作品，被問到拍攝本劇的小插曲時，他又自爆由於這次飾演的角色是天才醫生，又是幫醫院賺錢的頭號王牌，因此在劇中是個傲慢、自私又嘴賤的人，沒想到入戲太深之後下班回家還會不自覺用角色的語氣說話，差點惹火太座金泰希；不過他隨即又向媒體求饒説：「如果這件事登上頭條的話我會很麻煩的，家裡的事就說到這裡吧」，豐富又有趣的發言頻頻笑翻眾人。

Uie背誦功力驚呆鄭智薰

鄭智薰大讚金汎和自己很有默契，並表示本想帶金汎一起運動健身培養感情，但由於金在拍戲很累的時候黑眼圈就會變得非常深，感覺再拉他去健身房會變成大逆罪人，因此只好先帶金汎去吃好料，表達出自己對金的喜愛。接著提到Uie時，則誇讚Uie背劇本的記誦能力讓自己大為驚訝，還說Uie可以背出一長串台詞讓自己都沒時間做即興表演，逗得Uie嬌笑連連。

孫娜恩（左）與金汎出席《Ghost Doctor》3日線上記者會。（friDay影音提供）

金汎、孫娜恩對戲令人臉紅心跳

除了鄭智薰是全場當仁不讓的焦點之外，去年底才自爆胖了8公斤的Uie在記者會上也大秀招牌美腿展現迷人曲線，並表示這次特意剪了短髮要展現「外冷內熱」的魅力。而轉換新東家努力朝演員之路邁進的孫娜恩，則表示這次由於角色個性和自己差異很大，因而接下本劇希望讓觀眾看到自己不同的面貌，並透露自己和金汎有許多對手戲，兩人非常合拍往往拍到讓現場工作人員看了都臉紅心跳。《Ghost Doctor》friDay影音1月4日起每週二、三獨家跟播。