香港屯門日前發生駭人聽聞的兄妹亂倫事件，就讀中學的妹妹甚至懷孕已達22周；事件發生在2019年6月，當時高中生哥哥闖進妹妹房間企圖性侵，還安撫說「過一會兒就不痛了」，怎料後來妹妹開始默許此行為，1個月內陸續發生亂倫3次，最後是發現月經沒來，就醫後得知已懷孕，警方介入此事才曝光。

根據港媒報導，該名哥哥2002年出生，2年多前就讀高中的他趁著父母都外出，竟到相差2歲的妹妹床上性侵得逞，而妹妹當下雖有立即推開對方，但哥哥則不斷安撫說「過一會兒就不痛了」，此事發生後她也默許哥哥的狼行，隔1個月又遭哥哥性侵2次，均未有避孕措施。

該名妹妹在去年1月發現自己月經遲遲未來，被母親帶到婦產科檢查後才發現已懷孕22周，隨即動了墮胎手術，哥哥也遭逮捕被控告強姦及亂倫罪；不過母親在法庭上為兒子辯稱，兒子其實非常疼愛妹妹，因為缺乏性別界線教育下才會做出此行為，後來兒子也很後悔。

目前本案仍在法院審理中，檢方已向法官出示妹妹的創傷報告，以及哥哥的精神及心理報告，本案預計27日將會宣判結果。