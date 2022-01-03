中央氣象局表示，明天(4日)東北季風減弱，氣溫逐步回升，周三水氣增多，周四後東北季風影響，天氣再度轉涼，值得注意的是，氣象專家李富城表示，下一波強冷空氣預計下周一(10日)報到，強度可能直達寒流等級，台北低溫不排除降到10度以下。

李富城指出，預計下周一（10日）左右有一波相當強的冷氣團或寒流會接近台灣。(取自YouTube)

明天(4日)東北季風持續減弱，風向轉為偏東風，各地氣溫再稍上升一些，不過除了基隆北海岸、東半部及恆春半島之外，大台北地區雲量增多，偶爾也可能會有些零星飄雨，且東北部地區降雨情形也會較明顯，其他地方為晴到多雲；溫度方面，預估白天高溫北部為20至22度、中部及花東24、25度、南部地區25至27度左右，夜晚低溫各地大多為15至17度，中南部地區日夜溫差較大。

3至4日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(5日)鋒面在台灣附近建立，受其影響水氣稍增，上半天在東部、東南部及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲，下半天受鋒面影響，北部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星降雨，其他地區雲量增多；溫度方面，白天仍在回暖階段，北台灣高溫可以到24度左右。

周四(6日)鋒面通過後東北季風增強，周五至下周一(7日至10日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

李富城指出，下周一(10日)左右有一波相當強的冷氣團或寒流會接近台灣，從各國模式模擬顯示，溫度會持續下降，預測台北恐降到10度，甚至10度以下都有可能。

11日至13日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。