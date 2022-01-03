美股2021年漲勢驚人，展望2022年，專家樂觀看待美股今年經濟成長，更預測標普500指數將在今年底漲至5200點，較2021年最後一個交易日的收盤價有約9%的漲幅，但也提醒，通膨隱憂讓Fed嚴陣以待，2022年升息3次的計畫，將會是今年最大的變數。

《CNN》報導，瑞士信貸首席美股策略師戈盧布（Jonathan Golub）認為，標普500指數可能不會如2021年有近27%的漲幅，不過戈盧布仍正向看待經濟前景，預估標普500指數將於今年底漲至5200點，較去年底最後一個交易日的收盤價4766點漲約9%。

戈盧布對美股前景持樂觀態度，預計企業會執行庫藏股以推升股價，此舉也將有助美股成長動能。此外，追蹤小型股指標羅素2000於11月大跌後，12月反彈也是個好兆頭，由於小企業比起大企業更加仰賴美國經濟，所以小企業和美國經濟關係更加密切，也更能夠反映美國經濟前景，他們的股價也被視為預測美國經濟的一大指標。

即便對經濟前景一面看好，但報導指出，Fed升息可能會是最大的變數。美股2020年3月因疫情爆發急殺，為刺激經濟Fed緊急降息，而這也為美股增添強勁的上漲動能，讓美股一路走高屢創歷史紀錄。

不過如今通膨維持高漲，Fed也對「暫時論」改口，透露為因應通膨隱憂，可能將於今年升息3次；一旦升息或將牽動市場情緒，為股市增添變數。高盛分析師預測，各國收緊寬鬆貨幣政策，股市風險正在上升，但也不需太過擔心，今年股市預料將持續上漲，只是漲勢不會如2021年一樣強勁。