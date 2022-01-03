為促進綠色專利的研發，加速產品商業化實施流程，智慧局自今年起施行新修正的綠色專利快速通道。修正「發明專利加速審查作業方案」，擴大申請範圍，凡為節省能源技術、涉及減碳技術及節省資源使用等綠色技術範圍，皆可申請加速審查。

據統計，自2014年1月1日起，智慧局於「發明專利加速審查作業方案(簡稱AEP)」新增「所請發明為綠能技術相關者」之加速審查事由，截至去(110)年7月，申請件數為255件，占整體發明專利加速審查申請件數的2.74％，其中又以本國人申請為大宗，占綠能加速審查申請件數的88％。就產業別而言，以太陽能、LED、鋰電池產業等相關技術領域為加速審查申請案的前3名。

智慧局指出，「2050年淨零轉型」是全世界的目標，智慧局除了順應國際趨勢，更希望能藉由綠色專利加速審查的修正，鼓勵綠色技術的創新者持續投入資源與研發，藉由我國綠色技術的創新，創造環境永續發展及經濟動能提升的雙贏局面。